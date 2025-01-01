Slavik - Auf Staats Nacken
Folge 4: Die Oper
22 Min.Ab 12
Treffen sich ein Bass-Bariton, ein Gangster-Rapper und eine Ballerina in der deutschen Staatsoper. Was klingt wie der Anfang eines Gassenhauers, entpuppt sich als ein sehenswertes Schauspiel vor aristokratischer Kulisse. In der Episode ,,Die Oper“ präsentiert Slavik ein Culture -Clash to the fullest. Prädikat: Klassik der Generation You-Tube!
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick