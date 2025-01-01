Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Slavik - Auf Staats Nacken

Die Oper

JoynStaffel 3Folge 4
Die Oper

Die OperJetzt kostenlos streamen

Slavik - Auf Staats Nacken

Folge 4: Die Oper

22 Min.Ab 12

Treffen sich ein Bass-Bariton, ein Gangster-Rapper und eine Ballerina in der deutschen Staatsoper. Was klingt wie der Anfang eines Gassenhauers, entpuppt sich als ein sehenswertes Schauspiel vor aristokratischer Kulisse. In der Episode ,,Die Oper“ präsentiert Slavik ein Culture -Clash to the fullest. Prädikat: Klassik der Generation You-Tube!

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Slavik - Auf Staats Nacken
Joyn
Slavik - Auf Staats Nacken

Slavik - Auf Staats Nacken

Alle 4 Staffeln und Folgen