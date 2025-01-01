Slavik - Auf Staats Nacken
Folge 3: FKK-Camping
23 Min.Ab 12
Slavik ist zu Besuch auf einem FKK-Campingplatz im Speckgürtel von Berlin. Das Ehepaar Jopst verbringt hier seit 50 Jahren jede freie Minute - natürlich nackt. Die Freikörperkultur (FKK) hat in Deutschland tatsächlich große Tradition, die es vor dem Aussterben zu schützen gilt. Nacktsein bedeutet nicht nur das Fehlen der Kleidung – es ist ein Ausdruck von Freiheit, Menschlichkeit und Liebe zur Natur. Über Dick-Pics und Busenblitzer-Skandale in Hochglanzmagazinen kann das Ehepaar Jobst nur schmunzeln. Slavik erkennt schnell die Vorteile des Lebens im Adamskostüm. Schämen tut sich hier nur, wer noch angezogen ist.
