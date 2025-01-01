Smallville
Folge 11: Die Legion
40 Min.Ab 12
Auf der Hochzeitsfeier geschieht das Unfassbare: Chloe wird entführt, und Braniac ergreift Besitz von ihr. Plötzlich tauchen Garth, Rokk und Imra - auch bekannt als die Legion der Superhelden - bei Clark auf. Sie sind der Meinung, dass Braniac vernichtet werden muss, doch dass damit auch Chloes Leben enden würde. Kann Clark sie eines Besseren belehren, bevor es zu spät ist?
