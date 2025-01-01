Smallville
Folge 19: Heldin in High-Heels
41 Min.Ab 12
Lois braucht dringend eine Sensationsstory, mit der sie ihr Image als Star-Reporterin aufrechterhalten kann. Als der gewünschte Erfolg ausbleibt, kann ihr nur noch ein Wunder helfen. Der Zufall meint es gut mit ihr: Chloe wird überfallen und Lois eilt ihr zur Hilfe - als die neue Superheldin "Stiletto". Clark sorgt sich zunächst um Lois und ihren neuen "Job", muss jedoch bald auf ihre Hilfe vertrauen ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick