Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Stars in der Manege

Vier Promi-Pärchen präsentieren eine artistische Meisterleistung

SAT.1Staffel 2Folge 2vom 02.02.2024
Vier Promi-Pärchen präsentieren eine artistische Meisterleistung

Vier Promi-Pärchen präsentieren eine artistische MeisterleistungJetzt kostenlos streamen

Stars in der Manege

Folge 2: Vier Promi-Pärchen präsentieren eine artistische Meisterleistung

129 Min.Folge vom 02.02.2024Ab 12

Acht Promis stellen in der Manege ihr artistisches Können unter Beweis: Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Rebecca Mir und Massimo Sinato, Natascha Ochsenknecht und ihr Sohn Wilson Gonzalez sowie Sven und Melissa Hannawald. Diese bekommt tatkräftige Unterstützung von Zirkus-Profi René Casselly.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Stars in der Manege
SAT.1
Stars in der Manege

Stars in der Manege

Alle 2 Staffeln und Folgen