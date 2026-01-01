Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Ein Army-Truck für Mutti

Kabel EinsStaffel 1Folge 3vom 07.01.2026
Ein Army-Truck für Mutti

Ein Army-Truck für MuttiJetzt kostenlos streamen

Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge 3: Ein Army-Truck für Mutti

45 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12

Michael Manousakis, Chef von Morlock Motors, hat einen Exklusivvertrag mit der US Army. Er kauft ausgemusterte Militärartikel - von Autos bis hin zu Bekleidung. Auf seinem Firmengelände im Westerwald lagert ein riesiger Fundus an militärischer Ausrüstung, die er verkaufen möchte.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Kabel Eins
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Alle 1 Staffeln und Folgen