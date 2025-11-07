Keine Siesta in SevillaJetzt kostenlos streamen
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge 15: Keine Siesta in Sevilla
45 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12
Michael Manousakis, Chef von Morlock Motors, hat einen Exklusivvertrag mit der US Army. Er kauft ausgemusterte Militärartikel - von Autos bis hin zu Bekleidung. Auf seinem Firmengelände im Westerwald lagert ein riesiger Fundus an militärischer Ausrüstung, die er verkaufen möchte.
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