Panzer zum SchnäppchenpreisJetzt kostenlos streamen
Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge 2: Panzer zum Schnäppchenpreis
44 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 12
Michael Manousakis, Chef von Morlock Motors, hat einen Exklusivvertrag mit der US Army. Er kauft ausgemusterte Militärartikel - von Autos bis hin zu Bekleidung. Auf seinem Firmengelände im Westerwald lagert ein riesiger Fundus an militärischer Ausrüstung, die er verkaufen möchte.
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