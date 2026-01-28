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Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Panzer zum Schnäppchenpreis

Kabel EinsStaffel 4Folge 2vom 28.01.2026
Panzer zum Schnäppchenpreis

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Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge 2: Panzer zum Schnäppchenpreis

44 Min.Folge vom 28.01.2026Ab 12

Michael Manousakis, Chef von Morlock Motors, hat einen Exklusivvertrag mit der US Army. Er kauft ausgemusterte Militärartikel - von Autos bis hin zu Bekleidung. Auf seinem Firmengelände im Westerwald lagert ein riesiger Fundus an militärischer Ausrüstung, die er verkaufen möchte.

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