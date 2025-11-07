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Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Geschweißt und zugenäht

Kabel EinsStaffel 7Folge 11vom 07.11.2025
Geschweißt und zugenäht

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Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte

Folge 11: Geschweißt und zugenäht

44 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Michael Manousakis, Chef von Morlock Motors, hat einen Exklusivvertrag mit der US Army. Er kauft ausgemusterte Militärartikel - von Autos bis hin zu Bekleidung. Auf seinem Firmengelände im Westerwald lagert ein riesiger Fundus an militärischer Ausrüstung, die er verkaufen möchte.

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