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Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Verrückter Vogel

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 26vom 01.02.2026
Verrückter Vogel

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Storage Wars - Geschäfte in Kanada

Folge 26: Verrückter Vogel

24 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Roy bringt einen sprechenden Papagei zur Auktion in Etobicoke mit. Mit dem Vogel will er seine Konkurrenten in den Wahnsinn treiben, denn er hat ihn darauf trainiert, die anderen zu beleidigen. Ursula hat sich bei der letzten Versteigerung die Finger gebrochen und möchte es nun langsam angehen lassen.

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