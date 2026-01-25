Storage Wars - Geschäfte in Kanada
Folge 27: Bogarts Baby
24 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12
Bogart und seine Frau möchten in naher Zukunft ein Kind bekommen. Um sich bestmöglich auf den bevorstehenden Nachwuchs vorzubereiten, nimmt Bogart ein Übungsbaby mit zur Auktion in Mississauga. Ursula hingegen möchte wissen, wie das Leben als Blondine ist, und überrascht ihre Konkurrentinnen mit einer Perücke.
