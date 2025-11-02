Storage Wars
Folge 13: Ein Licht geht auf
21 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12
Diesmal findet die Auktion in Orange, Kalifornien, statt. Barry liebt den großen Auftritt und hat seinen eigenen Butler mitgebracht. Jarrod hat einen ehrgeizigen Plan, doch kann er den auch so umsetzen? Eines der Lager ist voll mit Sammlerstücken. Darrell kann das Lager schließlich ersteigern - und zahlt dafür eine unglaubliche Summe.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick