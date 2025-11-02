Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 5Folge 14vom 02.11.2025
21 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Die Käufer sind auf dem Weg nach Homeland, wo es heute wieder einige Lager zu ersteigern gibt. Die Harris-Brüder wittern ein lukratives Geschäft. Doch wird ihr Plan am Ende aufgehen? Jarrod und Brandi sind immer auf der Suche nach neuer Ware für ihren Laden. Werden sie auch diesmal fündig? Während Rene und Casey mit einem Sammlerstück der ganz große Fang gelingt, macht Barry mit seinem Lager ein Minusgeschäft.

