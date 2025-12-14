Storage Wars
Folge 2: Quantität vs. Qualität
21 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12
Jarrod und Brandi reisen in Begleitung zur Auktion in die Uni-Stadt Dominquez. Sie wollen ihren Schützling Alex in die Geheimnisse des guten Bietens einweihen. Darrell hofft auf massenhaft Ware für seine Website und auch Rene ist bereit, seinen Truck mit neuen Schätzen zu füllen. Mary will hingegen ihre Krallen ausfahren, um an das gewünschte Lager zu kommen.
Weitere Folgen in Staffel 9
