Storage Wars
Folge 6: Vor Gericht
21 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12
Für die Auktion in Lancaster stockt Brandi Jarrods Budget auf. Auch Mary hat viel Geld in der Tasche und für die Veranstaltung Verstärkung mitgebracht. Schon der erste Lagerraum hat es der Käuferin angetan. Ob sich zwischen den unscheinbaren Dekorationsartikeln echte Schätze verstecken? Darrell hatte bisher kein Glück in Lancaster und hat sich fest vorgenommen, mit einem guten Lager die Pechsträhne zu durchkreuzen. Doch er rechnet nicht damit, ein heikles Objekt zu entdecken ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick