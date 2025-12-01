Stromberg
Folge 10: Der Abschied
27 Min.Ab 12
Schlechte Zeiten für Stromberg: In einer Anhörung kommt so viel Negatives auf den Tisch, dass er kaum mehr tragbar für die Capitol zu sein scheint. Doch für Stromberg ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ulf macht der Chef-Job keinen Spaß, zudem er auch Probleme mit Personalchef Nübel hat, der auf Suche nach einem geeigneten Übergangsleiter für die Abteilung ist. Überraschend ist, wer sich nach Nübels Ansicht als kompetentester Mitarbeiter erweist ...
