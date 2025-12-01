Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Stromberg

Der Abschied

BanijayStaffel 5Folge 10
Der Abschied

Der AbschiedJetzt kostenlos streamen

Stromberg

Folge 10: Der Abschied

27 Min.Ab 12

Schlechte Zeiten für Stromberg: In einer Anhörung kommt so viel Negatives auf den Tisch, dass er kaum mehr tragbar für die Capitol zu sein scheint. Doch für Stromberg ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ulf macht der Chef-Job keinen Spaß, zudem er auch Probleme mit Personalchef Nübel hat, der auf Suche nach einem geeigneten Übergangsleiter für die Abteilung ist. Überraschend ist, wer sich nach Nübels Ansicht als kompetentester Mitarbeiter erweist ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Stromberg
Banijay
Stromberg

Stromberg

Alle 5 Staffeln und Folgen