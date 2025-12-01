Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stromberg wird Papa! Kaum hat sich Nachwuchs angekündigt, sägt Herr Becker wieder an Strombergs neu gewonnenem Chefsessel und will seinen alten Posten zurück. Auf der Jahreskonferenz versucht Stromberg, sich weiter zu profilieren, um das zu verhindern. Ulf versucht hingegen, den Frust über seine Zeugungsunfähigkeit mit massenweise Arbeit zu vergessen.

