Sweet and Easy - Enie backt
Folge 12: Tierisch lecker
25 Min.Folge vom 10.10.2020Ab 6
Enies Tier-Kreationen sehen nicht nur spektakulär aus, sondern sind auch noch wahnsinnig lecker. Neben beerigen Flamingo-Muffins zaubert sie blitzschnell köstliche Katzenzungen. Gemeinsam mit Hundetrainer André Vogt backt Enie einen Hunde-Apfelkuchen. Außerdem bastelt sie ein Haifischbecken aus einem Mürbeteigboden mit einer fluffigen Creme und Gummitieren.
