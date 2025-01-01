Sweet and Easy - Enie backt
Folge 6: Lass Blumen sprechen
25 Min.Ab 6
Flower-Power pur: Enie van de Meiklokjes serviert traumhafte Blumenkreationen, die nicht nur gut aussehen, sondern auch so schmecken. Liebevoll verziert sie ihre Kuchen mit romantischen Blüten und Rosenblättern. Getrocknete Blumen eignen sich außerdem als Deko für selbstgemachte Kerzen. Gemeinsam mit ihrem Gast Elena Carrière zaubert Enie außerdem eine vegane Tarte in Blütenform in Kombination mit einem Holunder-Limetten-Drink.
