Sweet and Easy - Enie backt
Folge 4: Candyland
25 Min.Folge vom 15.08.2020
Enie van de Meiklokjes empfängt diesmal Susan Sideropoulos in ihrer kunterbunten Backstube. Gemeinsam kreieren sie einen leckeren Kuchen im "Candy Crush"-Design. Dazu zaubert Enie einen Zuckerwatten-Cocktail der besonderen Art. Außerdem gibt es eine schokoladige Nuss-Nougat-Creme aus dem Glas und bunte Popcorn-Marshmallow-Bälle dürfen natürlich auch nicht fehlen.
