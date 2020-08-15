Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Candyland

sixxStaffel 9Folge 4vom 15.08.2020
Folge 4: Candyland

25 Min.Folge vom 15.08.2020

Enie van de Meiklokjes empfängt diesmal Susan Sideropoulos in ihrer kunterbunten Backstube. Gemeinsam kreieren sie einen leckeren Kuchen im "Candy Crush"-Design. Dazu zaubert Enie einen Zuckerwatten-Cocktail der besonderen Art. Außerdem gibt es eine schokoladige Nuss-Nougat-Creme aus dem Glas und bunte Popcorn-Marshmallow-Bälle dürfen natürlich auch nicht fehlen.

sixx
