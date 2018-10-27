Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Schaurig-schöne Herbstgerichte

sixxStaffel 3Folge 11vom 27.10.2018
Schaurig-schöne Herbstgerichte

Schaurig-schöne HerbstgerichteJetzt kostenlos streamen

Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Folge 11: Schaurig-schöne Herbstgerichte

24 Min.Folge vom 27.10.2018Ab 6

Enie zeigt heute herbstliche Rezepte, die uns köstlich durch die kühle Jahreszeit bringen. Mit dabei sind ein ganzes Menü aus Maronen, Heißgetränke mit duftenden Gewürzen und jede Menge schaurig-schöner Ideen für eure Halloween-Party. Mit diesen "unheimlichen" Kreationen bringt ihr eure Gäste auch kulinarisch zum Gruseln - garantiert!

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Sweet & Easy - Das Foodmagazin
sixx
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Alle 7 Staffeln und Folgen