Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Leckere Exportschlager

sixxStaffel 3Folge 9vom 04.08.2018
Leckere Exportschlager

Leckere ExportschlagerJetzt kostenlos streamen

Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Folge 9: Leckere Exportschlager

24 Min.Folge vom 04.08.2018Ab 6

Brezel, Bratwurst, Apfelstrudel und Co. - deutsche Leckereien sind nicht nur hierzulande beliebt, sondern auch im Ausland. Wir besuchen einen deutschen Brezelbäcker in Hongkong, testen Schweinshaxe und Co. in einem Restaurant in China und schauen hinter die Kulissen einer deutschen Wurst-Bude in London. Außerdem erklärt Enie van de Meiklokjes, wie salziges Laugengebäck zu einer echt süßen Versuchung wird.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Sweet & Easy - Das Foodmagazin
sixx
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Alle 7 Staffeln und Folgen