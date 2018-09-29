Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 17: Schlemmerfrühstück
24 Min.Folge vom 29.09.2018Ab 6
Genussvoll in den Tag starten! Wir schmeißen schon morgens den Grill an, präsentieren geniale Frühstücks-Hacks und testen die neusten Kaffee-Trends, die ihr auf keinen Fall verpassen dürft. Außerdem zeigt Enie eine fruchtige Idee fürs Frühstücksbuffet und ein süßes Sushi-Rezept für den perfekten Start in den Tag.
