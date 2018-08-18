Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Foodtrends aus Fernost

sixxStaffel 3Folge 10vom 18.08.2018
Foodtrends aus Fernost

Sweet & Easy - Das Foodmagazin

Folge 10: Foodtrends aus Fernost

24 Min.Folge vom 18.08.2018Ab 6

In der heutigen Folge reisen wir nach Fernost auf der Suche nach verrückten neuen Foodtrends, denn Japan und China haben in Sachen "Crazy Food" so einiges zu bieten. Wir besuchen ein Comic-Restaurant in der Megacity Hongkong, spüren die aktuellen Eistrends in Tokio auf und Enie zeigt Euch, wie man ganz normale Gerichte mithilfe von Matcha in ausgefallene Kreationen zum Staunen verwandelt.

