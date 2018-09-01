Sweet & Easy - Das Foodmagazin
Folge 13: Happy Food
24 Min.Folge vom 01.09.2018Ab 6
Heute stellen wir euch Essen vor, das nicht nur gesund ist, sondern auch schmeckt und happy macht! Enie zeigt leckere Rezepte mit Zutaten, die Serotonin enthalten - der Stoff, der glücklich macht! Außerdem: Was hat es mit dem Trend "Nicecream" auf sich und kann man das Happy Food "Süßkartoffel" eigentlich auch toasten?
