Sweet and Easy - Enie backt
Folge 3: Geniales Gebäck für spontane Gäste
24 Min.Folge vom 14.05.2022Ab 6
Enie van de Meiklokjes hat leckeres Gebäck parat, das man auch bei spontanem Besuch schnell auf den Tisch zaubern kann. Dazu gehören u. a. ein blitzschneller Kuchen aus Eis, Mehl und Backpulver sowie eine fruchtige Überraschung. Außerdem empfängt Enie Schauspielerin Gerit Kling in ihrer Küche, die ihr ein Spezialrezept für eine köstliche Tomaten-Rosmarin-Brioche verrät.
