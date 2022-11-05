Sweet and Easy - Enie backt
Folge 12: Hyggeliges Herbstfest
26 Min.Folge vom 05.11.2022Ab 6
Der Herbst steht vor der Tür und Enie macht es sich mit leckeren Rezepten so richtig gemütlich. Drei Highlights aus dem Ofen lassen keine Wünsche offen: Neben einem Galette aus Apfel und Kürbis gibt es bunte Blumenkohl-Törtchen mit Bacon und Parmesan. Gemeinsam mit Konditormeister René Klinkmüller zaubert Enie außerdem eine süße Nachspeise.
