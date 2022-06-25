Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

sixxStaffel 11Folge 9vom 25.06.2022
Folge 9: So landlustig!

27 Min.Folge vom 25.06.2022Ab 6

Enie van de Meiklokjes schnuppert Landluft und entwirft leckere Rezepte mit Zutaten aus dem eigenen Garten. Aus bunten Früchten und würzigen Kräutern zaubert sie leckere Rosmarin-Saaten-Cracker. Dazu gibt es einen veganen Cashew-Meerrettich-Dip, der ganz einfach in der heimischen Küche nachgemacht werden kann. Für Schleckermäuler hat Enie zwei ganz besondere Nachspeisen parat: eine Nussquiche mit köstlichem Lavendelhonig und eine Apfel-Frangipane-Tarte.

