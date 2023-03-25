Sweet and Easy - Enie backt
Folge 19: Volle Möhre Ostern
25 Min.Folge vom 25.03.2023Ab 6
Kurz vor Ostern dreht sich bei Enie van de Meiklokjes alles um Möhrchen. Das erste Rezept, das die Meisterbäckerin zaubert, ist eine Karotten-Biskuitrolle mit Kokos-Frischkäsefüllung. Diese verwandelt einen klassischen Rüblikuchen in einen exotischen Leckerbissen. Die englischen Scones werden von Enie mit einer Möhren-Frischzellen-Kur verfeinert. Und zum Schluss darf ein herzhafter Karottenkuchen mit Kichererbsenmehl, Zwiebeln und Kurkuma nicht fehlen.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick