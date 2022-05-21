Kleine Kinderträume ganz großJetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 4: Kleine Kinderträume ganz groß
27 Min.Folge vom 21.05.2022Ab 6
Enie van de Meiklokjes lässt Kindheitserinnerungen wiederaufleben, die wunschlos glücklich machen. Dabei kommen einfache Klassiker ganz groß raus: Egal ob Poffertjes in Donutform, ein Riesen-Schaumkuss-Sandwich oder Enies XXL Jaffa Cakes - hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.
