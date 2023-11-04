Sweet and Easy - Enie backt
Folge 3: Surprise Gebäck
46 Min.Folge vom 04.11.2023Ab 6
Enie van de Meiklokjes heutiges Motto ist: Backen mit Überraschungseffekt. Die leckeren Waffeln mit Brausepulver im Teig und knisternde Puffreis-Deko sorgen für eine süß-saure Geschmacks-Explosion. Enies herzhafte Macarons sind die perfekten Partyhäppchen. Zudem bereitet die Meisterbäckerin eine Torte mit essbaren Edelsteinen aus gefärbtem Kandis zu. Am Ende entdecken die Moderatorin und Dragqueen Aria Addams, welche Köstlichkeiten sich in dem Piñata Gebäck befinden.
