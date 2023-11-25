Sweet and Easy - Enie backt
Folge 6: Urlaub aus dem Ofen
44 Min.Folge vom 25.11.2023Ab 6
Heute sehnt sich Enie van de Meiklokjes nach Sonne und Urlaub, woraufhin sie vier Rezepte aus verschiedenen, sonnigen Ländern zubereitet. Zunächst zaubert die Moderatorin einen griechischen Orangenkuchen, gefolgt von portugiesischen Pastel de Nata. Das Erdbeer-Semifreddo-Gebäck mit einem Brownie-Boden schmeckt nach Bella Italia. Autorin und Podcasterin Jule Lobo besucht Enie und gemeinsam bereiten die beiden Schaumrollen mit Marillen-Thymian-Röster zu.
