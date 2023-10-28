Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 12Folge 2vom 28.10.2023
Folge 2: Voll das Volksfest

44 Min.Folge vom 28.10.2023Ab 6

Enie van de Meiklokjes bereitet spannende Gerichte für Volksfest-Liebhaber zu. Als Starter zaubert die Meisterbäckerin saftige Apfelküchlein mit einem cremigen Zimt-Schmand, gefolgt von Weißwurst in einer Brezn-Semmel. Als Nachtisch gibt es die außergewöhnliche Bierkrug-Torte bestehend aus vier fluffigen Böden, Popcorn, Erdnussbutter und einer süß-salzigen Überraschung im Kern. Zum Schluss begrüßt die Moderatorin einen Gast und gemeinsam backen sie eine vegane Wiesn-Leckerei.

