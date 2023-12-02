Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

sixxStaffel 12Folge 7vom 02.12.2023
Folge 7: Feel Good Food

47 Min.Folge vom 02.12.2023Ab 6

Enie van de Meiklokjes zaubert vier grandiose Wohlfühl-Köstlichkeiten. Die Schoko-Karamell-Schnitte ist schnell und einfach zu backen. Zudem zeigt die Moderatorin, wie man einen Zwiebelkuchen mit Sauerkirschen und würzigem Gruyere-Käse zubereitet. Das Wow-Gebäck der Woche ist ein Streuobstwiesenkuchen mit Birne. Zum Schluss empfängt Enie den Sänger Kevin Jones bei sich in der Küche. Gemeinsam backen sie Sweet Buns nach einem Rezept von Kevins Mutter.

