Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet and Easy - Enie backt

Aufgeblasen! Hefe in vielen Varianten

sixxStaffel 12Folge 9vom 23.03.2024
Aufgeblasen! Hefe in vielen Varianten

Aufgeblasen! Hefe in vielen VariantenJetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 9: Aufgeblasen! Hefe in vielen Varianten

47 Min.Folge vom 23.03.2024Ab 6

Heute kombiniert Enie van de Meiklokjes Hefeteig-Rezepte aus aller Welt. Dabei entstehen neue und leckere Gerichte für jeden Geschmack. Inspiriert von Indien und Italien entsteht eine köstliche Naan-Pizza. Zum Naschen bereitet die Meisterbäckerin norwegisches Skolebrod mit Vanillefüllung und Moltebeeren und einen osteuropäischen Hefezopf mit Beeren zu. Konditor Christian Hümbs leistet der Moderatorin Gesellschaft und gemeinsam backen sie holländische Stroopwafels.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Sweet and Easy - Enie backt
sixx
Sweet and Easy - Enie backt

Sweet and Easy - Enie backt

Alle 12 Staffeln und Folgen