sixxStaffel 8Folge 13vom 20.07.2019
Folge 13: Beerenparadies

25 Min.Folge vom 20.07.2019Ab 6

Beeren sind eine beliebte Zutat, wenn es ums Backen geht. Enie van de Meiklokjes bereitet sowohl süße als auch saure Kreationen zu, die garantiert gut schmecken. Ein kleines Nuss-Küchlein verfeinert sie mit leckeren Pistazien und frischen Himbeeren. Außerdem zeigt sie, wie man einen Kuchenboden aus Zitronenkeksen zaubert. Zum Schluss präsentiert Enie ein weiteres kulinarisches Highlight: ein fruchtiges Beeren-Topfen-Gratin.

