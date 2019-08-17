Sweet and Easy - Enie backt
Folge 17: Klassiker 3.0
25 Min.Folge vom 17.08.2019Ab 6
Enie van de Meiklokjes will klassische Backrezepte neu aufleben lassen. Los geht's mit einem saftigen, gedeckten Apfelkuchen. Anschließend kreiert sie farbenfrohe Schokoküsse mit Erdbeer- und Minzgeschmack sowie deftig-süße Plundertaschen mit einer Mohn-Marzipan-Bacon-Füllung. Außerdem gibt Enie kreative Tipps, wie man aus Dosenmüll die perfekte Tischdeko basteln kann.
