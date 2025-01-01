Sweet and Easy - Enie backt
Folge 14: Süßes trifft Saures
25 Min.Ab 6
Egal ob süß oder sauer - Enie van de Meiklokjes weiß genau, wie man schnell und einfach leckere Spezialitäten auf den Tisch zaubert. Zu ihren süßsauren Zitruspäckchen gibt es eine köstliche Mascarpone-Creme. Eine süße Vanillecreme-Tarte wird hingegen mit Rhabarber verfeinert. Außerdem begrüßt Enie heute Meister-Konditorin Lea Zapf. Gemeinsam backen sie kleine Zitronenküchlein mit einer süßen Himbeersahne.
