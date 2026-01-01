Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 8Folge 4
26 Min.Ab 6

Enie van de Meiklokjes präsentiert diesmal einfache Rezepte für besonders heiße Tage. Dabei zeigt sie, dass man auch mit wenigen Zutaten leckere Snacks zaubern kann. Knusprige Verführung in schwarz-weiß: Mürbe Sesam-Kekse mit weißer Schokolade schmecken nicht nur lecker, sondern sind auch noch ein echter Hingucker. Als herzhafte Alternative gibt es Rote-Beete-Bacon-Muffins und Fischbrötchen aus Blätterteig und Sesam, mit einer pikanten Füllung aus Lachs, Meerrettich und Dill.

