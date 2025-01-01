Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 8Folge 20
25 Min.Ab 6

Schokolade macht glücklich: Enie van de Meiklokjes präsentiert ihre bittersüßen Rezepte frisch aus dem Backofen. Unter anderem serviert sie eine knusprige Schokoladen-Pizza mit zart schmelzenden Marshmallows oder kleine gebackene Riegel aus weißer Schokolade mit frischen Himbeeren. Unterstützung erhält sie diesmal von Konditorin Dominique Fraissinet aus Potsdam. Gemeinsam backen die beiden eine leckere Schokoladentorte mit ausgefallenen Deko-Elementen.

