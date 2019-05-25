Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 8Folge 5vom 25.05.2019
25 Min.Folge vom 25.05.2019Ab 6

Enie van de Meiklokjes sorgt mit zahlreichen Leckereien gehörig für Urlaubsstimmung. Neben einem fruchtigen Mango-Cheesecake im Glas mit Keksboden und köstlichen Heidelbeeren steht heute eine schwedische Brottorte auf der Speisekarte. Diese lässt sich sogar ganz ohne Backofen zubereiten. Auch Enies selbstgemachte Tortilla-Fladen mit reichlich Hackfleisch lassen keine Wünsche offen. Zum Nachtisch gibt es zu guter Letzt ein erfrischendes Eis, das in einer Zitrone serviert wird.

sixx
