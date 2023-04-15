Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 2Folge 2vom 15.04.2023
25 Min.Folge vom 15.04.2023Ab 6

Diesmal geht es für die Moderatorin Sabrina Nickel in den Norden Deutschlands. Dort lernt sie den Hamburger Sternepatissier Marco D'Andrea kennen. Er zeigt ihr ein köstliches Rezept für einen Himbeer-Pistazien-Mandel-Traum. Zudem testet Sabrina ein ganz besonderes Fischbrötchen und staunt über die Vielzahl internationaler Süßspeisen in der Hansestadt.

