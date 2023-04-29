Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet & Easy - on Tour

Cookie meets Brownie in Düsseldorf

sixxStaffel 2Folge 4vom 29.04.2023
Cookie meets Brownie in Düsseldorf

Cookie meets Brownie in DüsseldorfJetzt kostenlos streamen

Sweet & Easy - on Tour

Folge 4: Cookie meets Brownie in Düsseldorf

26 Min.Folge vom 29.04.2023Ab 6

In der Düsseldorfer "Big B - The Brownie Bakery" probiert Sabrina Nickel einen sogenannten "Brookie" - eine köstliche Kombination aus einem knusprigen Cookie und einem saftig weichen Brownie. Dazu gibt es die besten Foodie-Tipps für den perfekten Tag in der westdeutschen Stadt. Vom Frühstück bis hin zur asiatischen Kulinarik gibt es viel zu entdecken.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Sweet & Easy - on Tour
sixx
Sweet & Easy - on Tour

Sweet & Easy - on Tour

Alle 2 Staffeln und Folgen