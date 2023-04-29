Cookie meets Brownie in DüsseldorfJetzt kostenlos streamen
Sweet & Easy - on Tour
Folge 4: Cookie meets Brownie in Düsseldorf
26 Min.Folge vom 29.04.2023Ab 6
In der Düsseldorfer "Big B - The Brownie Bakery" probiert Sabrina Nickel einen sogenannten "Brookie" - eine köstliche Kombination aus einem knusprigen Cookie und einem saftig weichen Brownie. Dazu gibt es die besten Foodie-Tipps für den perfekten Tag in der westdeutschen Stadt. Vom Frühstück bis hin zur asiatischen Kulinarik gibt es viel zu entdecken.
