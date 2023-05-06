Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet & Easy - on Tour

Schwarzwälder Himbeertorte aus Mailand

sixxStaffel 2Folge 5vom 06.05.2023
Schwarzwälder Himbeertorte aus Mailand

Sweet & Easy - on Tour

Folge 5: Schwarzwälder Himbeertorte aus Mailand

25 Min.Folge vom 06.05.2023Ab 6

Sabrina Nickel reist in die Modehochburg Mailand und trifft den deutschen Spitzenkonditor und Social Media Star Ernst Knam. Gemeinsam backen die beiden einen Schokoladen-Himbeer-Traum, der sehr an eine Schwarzwälder-Kirsch-Torte erinnert. Zusätzlich erkundet die Moderatorin den italienischen Morgen und testet verschiedene nordische Gebäckspezialitäten auf Sterneniveau. Der Abend gehört der traditionellen Küche, die allerdings modern interpretiert wird.

