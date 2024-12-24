Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis
Folge 10: Royaler Reinfall
43 Min.Folge vom 24.12.2024Ab 12
Bailee hat gleich mehrere Tattoos, die sie loswerden möchte. Diesmal will sie einen Schriftzug auf ihrem Hinterteil verschwinden lassen und gegen eine Blume tauschen. Aaron hingegen wünscht sich ein Tattoo, das ihn an ein einschneidendes Erlebnis aus seiner Vergangenheit erinnert: Ein Portrait seines großen Vorbildes soll in Zukunft seinen Körper zieren.
