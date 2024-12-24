Abschied von der Drama-QueenJetzt kostenlos streamen
Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis
Folge 7: Abschied von der Drama-Queen
44 Min.Folge vom 24.12.2024Ab 12
Die Tattookünstler Alice, Sketch, Uzzi und Pash geben heute wieder alles, um grauenvolle Motive in wunderschöne Cover-Ups zu verwandeln. Leanne trägt einen Spruch auf ihrer Haut, der unbedingt verschwinden soll. Und auch William sucht nach einer kreativen Idee, um sein riesiges Selbstportrait zu überdecken.
