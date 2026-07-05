Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Team Arnautovic

Das Leben ohne Marko

Joyn ATStaffel 1Folge 3vom 05.07.2026
Das Leben ohne Marko

Das Leben ohne MarkoJetzt kostenlos streamen

Team Arnautovic

Folge 3: Das Leben ohne Marko

24 Min.Folge vom 05.07.2026Ab 6

Sarah und die Töchter Emilia und Alicia sind zurück in Bologna und meistern dort ihren Alltag ohne Marko. Währenddessen ist Marko in Österreich bei einer Pressekonferenz und beruflichen Verpflichtungen eingebunden. Die räumliche Trennung stellt die Familie erneut vor Herausforderungen. Zusätzlich wird die Situation erschwert, als Tochter Alicia einen schweren Reitunfall erleidet und die Familie erfährt, dass sie für mehrere Monate nicht gehen kann.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Team Arnautovic
Joyn AT
Team Arnautovic

Team Arnautovic

Alle 1 Staffeln und Folgen