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Überraschungsparty für Marko

Joyn ATStaffel 1Folge 5vom 12.07.2026
Überraschungsparty für Marko

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Folge 5: Überraschungsparty für Marko

30 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 6

Sarah organisiert den Umzug der Familie in ihr neues Zuhause in Bologna, der jedoch im Chaos versinkt. Kurzerhand gönnt sich Sarah eine Auszeit auf Mallorca: Sie besucht Freunde und lässt sich für einen besonderen Anlass verwöhnen, denn Marko wird 37. Gemeinsam mit den Kindern plant sie eine Überraschungsparty in Belgrad. Doch gelingt es ihr, das Geburtstagskind bis zum Schluss ahnungslos zu halten?

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