Ted
Folge 1: Jeremy
32 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 12
Ted und John entdecken bei einer heimlichen Rauchpause im Schulkeller ein Telefon - und können der Versuchung nicht widerstehen, stundenlang gebührenpflichtige Telefonsex-Hotlines anzurufen. Als die Rechnung über 5.000 Dollar eintrifft, geraten sie ins Visier des furchteinflößenden Mr. Lawrence von der Bildungsbehörde Massachusetts. In ihrer Not erfinden die beiden einen fiktiven Schüler namens Jeremy, den sie zum Leben erwecken müssen, um vom Verdacht freizukommen.
Weitere Folgen in Staffel 2
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