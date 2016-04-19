Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 10Folge 1vom 19.04.2016
73 Min.Folge vom 19.04.2016Ab 12

In der Jubiläumsstaffel der Sendung "Teenager werden Mütter" lernen wir neue Charaktere wie die erst 13-jährige Jasmin oder die 18-jährige Edith kennen, die durch Teenagerschwangerschaft und Geburt begleitet werden. Ihnen steht mit Dr. Armin Breinl ein Facharzt für Gynäkologie und Frauenheilkunde zur Seite, der nicht nur für medizinische Fragen stets ein offenes Ohr hat. Natürlich werden auch die Entwicklungen der bereits bekannten Jungfamilien weiterverfolgt. Hat Victoria nach der Geburt von Emily ihre Koch-Lehre wieder aufnehmen können, sind Melanie und Andreas schon vor den Traualtar getreten, können Elli und Patrick ihren Kindern mittlerweile eine größere Wohnung bieten?

